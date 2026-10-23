«Получил мирную профессию»: на СВО погиб 55-летний отец пятерых детей из Омской области. В администрации Усть-Ишимского района сообщили о церемонии прощания с жителем села Скородум Андреем Рыбьяковым.
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