Мы предупреждали. Русские ликвидировали в Одессе 72 операторов управления морскими дронами

Точный удар по противнику был произведён из ОТРК "Искандер" с территории России.Стало известно о том, что ударом ракеты ОТРК "Искандер" в морском городе Одесса ликвидированы 72 специалиста ВСУ, которые служили в боевых расчётах управления безэкипажными морскими дронами и состояли в отряде ЦСО.