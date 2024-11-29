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Царьград

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Мы предупреждали. Русские ликвидировали в Одессе 72 операторов управления морскими дронами

Мы предупреждали. Русские ликвидировали в Одессе 72 операторов управления морскими дронами

Точный удар по противнику был произведён из ОТРК "Искандер" с территории России.Стало известно о том, что ударом ракеты ОТРК "Искандер" в морском городе Одесса ликвидированы 72 специалиста ВСУ, которые служили в боевых расчётах управления безэкипажными морскими дронами и состояли в отряде ЦСО.

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