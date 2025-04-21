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Счета частной российской космической компании заморозили

Счета частной российской космической компании заморозили

Частная российская космическая компания SR Space, занимающаяся производством легких и сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, столкнулась с приостановкой операций по счетам в банках по решению Федеральной налоговой службой (ФНС).

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