Счета частной российской космической компании заморозили

Частная российская космическая компания SR Space, занимающаяся производством легких и сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, столкнулась с приостановкой операций по счетам в банках по решению Федеральной налоговой службой (ФНС).
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