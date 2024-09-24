Алаудинов заявил о спасении бойцов ВС России. Военные около месяца провели в окружении ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы ВС России, которые около месяца оставались в окружении в Курской области после нападения украинской армии, были успешно выведены.