Ауар хочет уйти из «Лиона» в клуб из ЛЧ. Он пропускает тренировки (GFFN)

Полузащитник Уссем Ауар намерен покинуть «Лион». Как сообщает Get French Football News, 23-летний хавбек пропускает предсезонную подготовку не из-за болезни, как заявил клуб, а из-за того, что пытается перейти в другую команду.
Популярные статьи
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
- Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»
- Олег Матыцин – российским олимпийцам: «Абсолютно уверен, что флаг и гимн у нас не отнимут»
Свежие комментарии