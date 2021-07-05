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Ауар хочет уйти из «Лиона» в клуб из ЛЧ. Он пропускает тренировки (GFFN)

Полузащитник Уссем Ауар намерен покинуть «Лион». Как сообщает Get French Football News, 23-летний хавбек пропускает предсезонную подготовку не из-за болезни, как заявил клуб, а из-за того, что пытается перейти в другую команду.

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