Мужчина вытащил двух человек из горящего дома в Иркутской области

t.me/МЧС Иркутской области Мужчина спас двух человек при пожаре в частном доме в Иркутской области. Причиной возгорания стал перегрев самодельного электробойлера, сообщает 16 декабря региональное управление МЧС.
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