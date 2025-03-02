Удивительные игры природы — Большие и маленькие

В нашем мире очень много всякой живности — ползающей, летающей, прыгающей, плавающей и т. д. За долгую историю развития нашей планеты эволюция вдоволь «поиграла» с некоторыми видами животных, разведя представителей одного и того же класса или отряда по разные стороны спектра размеров.
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