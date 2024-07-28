Как дружба Маска и Трампа повлияет на американский космос?

Сложные отношения экс-президента США Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском могут оказать глубокое влияние на космическую политику в случае повторного избрания Трампа на поста главы государства, 27 июля пишет гонконгское издание South China Morning Post.
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