Минсельхозпрод РТ: На сахарные заводы поступило более 1 млн тонн сырья - 61%

О завершающем этапе уборочной кампании, ситуации на молочном рынке и модернизации парка сельхозтехники доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
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