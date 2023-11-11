Минсельхозпрод РТ: На сахарные заводы поступило более 1 млн тонн сырья - 61%

О завершающем этапе уборочной кампании, ситуации на молочном рынке и модернизации парка сельхозтехники доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.