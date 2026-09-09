Джонатан Дэй объяснил, как избежать укусов комаров этим летом

Энтомолог Джонатан Дэй объяснил, почему одни люди больше привлекают комаров. Он рассказал о роли метаболизма, углекислого газа и молочной кислоты в интересе насекомых, а также дал советы по предотвращению укусов, включая использование вентилятора и репеллентов.