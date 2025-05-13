В семейном блоге о путешествиях «Далеко и не очень» опубликовали пост о поездке к маяку Самбо, месту, которое, по признанию автора, стало отправной точкой для ведения блога чуть больше года назад: Первое путешествие к нему было «веселым»: 7км по колено в сугробе в одну сторону, а потом в темноте столько же обратно… Вторая попытка, предпринятая […] Запись Карельские блогеры испытали себя в новом путешествии к маяку впервые опубликована на сайте karelia.