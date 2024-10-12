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Военное обозрение

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«Урок усвоен»: МВД Германии разворачивает элитный спецназ GSG 9 для охраны объектов газовой инфраструктуры ФРГ в Балтийском и Северном морях

«Урок усвоен»: МВД Германии разворачивает элитный спецназ GSG 9 для охраны объектов газовой инфраструктуры ФРГ в Балтийском и Северном морях

В Берлине считают, что использование подразделения антитеррора позволит избежать повторения диверсий, аналогичных подрывам газопроводов «Северный поток».

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