Молодые поэты Поморья могут заявить о себе на всю страну

Творческую молодежь региона приглашают к участию во всероссийском литературном конкурсе.Российская государственная библиотека для молодежи с приглашает молодых поэтов принять участие в литературном конкурсе «Карта молодой литературы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии