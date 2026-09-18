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Аргументы недели

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За предложение провести «Марш независимости» во Львове польских политиков внесли в украинскую базу «Миротворец»

За предложение провести «Марш независимости» во Львове польских политиков внесли в украинскую базу «Миротворец»

Крепнет «дружба» между Польшей и Украиной. Трое польских парламентариев попали в «Миротворец» из-за марша во Львове.

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