❗️В Ялте у неплательщика штрафов забрали Porsche Автомобиль поместили на спецстоянку, а 47-летнего водителя привлекли к административной ответственности за уклонение от оплаты штрафов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В Ялте у неплательщика штрафов забрали Porsche Автомобиль поместили на спецстоянку, а 47-летнего водителя привлекли к административной ответственности за уклонение от оплаты штрафов.