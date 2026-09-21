Глава МИД Фидан: Турция предала России и Украине предложения по Черному морю

Турция передала Украине и России предложения о прекращении огня в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, заявление опубликовано на сайте Директората по коммуникациям администрации президента Турции.
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