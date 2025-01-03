Ты не терпел подлости, но еще больше ненавидел громкие слова и пьяные признания. Николай Усков об Алексее Алексенко

Умер молекулярный генетик и научный журналист Алексей Алексенко. Экс-главный редактор «Сноба» Николай Усков, который долгие годы работал с Алексеем не только в нашем издании, но и в журналах Men’s Health, GQ, Forbes, вспоминает своего друга и коллегу.