Ты не терпел подлости, но еще больше ненавидел громкие слова и пьяные признания. Николай Усков об Алексее Алексенко

Умер молекулярный генетик и научный журналист Алексей Алексенко. Экс-главный редактор «Сноба» Николай Усков, который долгие годы работал с Алексеем не только в нашем издании, но и в журналах Men’s Health, GQ, Forbes, вспоминает своего друга и коллегу.
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