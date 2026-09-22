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Мюррей забил самый быстрый гол «Шанхая» в КХЛ – на 12-й секунде матча с «Автомобилистом»

Нападающий Бретт Мюррей забросил самую быструю шайбу «Шанхая» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Форвард отличился на отметке 00:12 в матче против «Автомобилиста» (1:1, 2-й период).

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