«Тобуро»: охране главы Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Начальник охраны президента Республики Корея Юн Сок Ёля дал разрешение стрелять по следователям 3 января, когда они попытались арестовать главу государства, сообщает корейская партия «Тобуро», которая занимает большинство в парламенте.
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