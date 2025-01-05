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«Тобуро»: охране главы Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

«Тобуро»: охране главы Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Начальник охраны президента Республики Корея Юн Сок Ёля дал разрешение стрелять по следователям 3 января, когда они попытались арестовать главу государства, сообщает корейская партия «Тобуро», которая занимает большинство в парламенте.

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Комментарии
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Eduard
Мы предлогаем отстреливать его охрану и его самого!
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