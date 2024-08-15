Зеленскому этого не простят: Российские бойцы разносят ВСУ в клочья у Покровска, а пленные боевики хотят идти на Киев Юлия СоколоваПока украинские СМИ акцентируют внимание на боевых действиях под Курском, российская армия активно продвигается на покровском направлении.