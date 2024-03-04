Антон Стамплевский принял участие в круглом столе на тему «Развитие семейного предпринимательства в Тверской области»

28 февраля в Штабе общественной поддержки в г. Твери состоялся круглый стол на тему «Развитие семейного предпринимательства в Тверской области”, в котором приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Стамплевский Антон Владимирович, председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Лебедев Олег Станиславович, Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Мосолыгина Лариса Анатольевна, министр демографической и семейной политики Буданцева Анна Николаевна, министр социальной защиты населения Новикова Валентина Ивановна, президент Союза “Тверская торгово-промышленная палата” Шориков Владислав Витальевич, координатор Центра “Мой бизнес” Абалихин Евгений Александрович и руководитель тверского отделения Союза содействия женскому предпринимательству и сообщества “Нежный бизнес” А.