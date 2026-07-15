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Скандал в Реутове: женщина в уголовно-исполнительной инспекции оскорбила дагестанца

Скандал в Реутове: женщина в уголовно-исполнительной инспекции оскорбила дагестанца

По словам кавказцев, женщина произнесла оскорбительные слова в адрес молодого человека из Дагестана. Парень пришел в государственное учреждение для решения своих вопросов, однако вместо нормального отношения столкнулся с унижением по национальному признаку.

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