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Эта художница знает, как выглядит любовь, когда вас двоих никто не видит

Эта художница знает, как выглядит любовь, когда вас двоих никто не видит

Иллюстрации отношений от Аманды Олеандр. Работы американской художницы Аманды Олеандр буквально взорвали Интернет универсальностью своих сюжетов: в ее рисунках может узнать себя, пожалуй, почти каждая пара, которая находится в длительных отношениях.

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