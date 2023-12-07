Эта художница знает, как выглядит любовь, когда вас двоих никто не видит

Иллюстрации отношений от Аманды Олеандр. Работы американской художницы Аманды Олеандр буквально взорвали Интернет универсальностью своих сюжетов: в ее рисунках может узнать себя, пожалуй, почти каждая пара, которая находится в длительных отношениях.