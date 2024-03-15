Новосибирская область вышла в топ по объему поддержки стартапов в сфере хай-тек

За полтора года с момента запуска программы поддержки высокотехнологичных предприятий «Взлет – от стартапа до IPO» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по поручению Президента России, шесть новосибирских компаний заключили кредитные договоры на льготных условиях.