В Крыму автозаправщика задержали по подозрению в мошенничестве на 20 миллионов рублей

В Крыму автозаправщика задержали по подозрению в мошенничестве на 20 миллионов рублей29-летний житель Симферополя, работавший на автозаправке, представлялся владельцем АЗС и собирал инвестиции в «свой» бизнес, сообщили в пресс-службе МВД по РК.