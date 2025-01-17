В Крыму автозаправщика задержали по подозрению в мошенничестве на 20 миллионов рублей

В Крыму автозаправщика задержали по подозрению в мошенничестве на 20 миллионов рублей29-летний житель Симферополя, работавший на автозаправке, представлялся владельцем АЗС и собирал инвестиции в «свой» бизнес, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
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