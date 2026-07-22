Глава совета директоров «Динамо» Ивлев ответил, не ошибся ли Захарян с переходом в Европу

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о возможном возвращении в клуб полузащитника Арсена Захаряна, а также ответил, не поторопился ли футболист с переходом в «Реал Сосьедад».
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