SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Глава совета директоров «Динамо» Ивлев ответил, не ошибся ли Захарян с переходом в Европу

Глава совета директоров «Динамо» Ивлев ответил, не ошибся ли Захарян с переходом в Европу

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о возможном возвращении в клуб полузащитника Арсена Захаряна, а также ответил, не поторопился ли футболист с переходом в «Реал Сосьедад».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии