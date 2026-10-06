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Бунт в борделе: Голодающие проститутки бастуют против бандерши Гончаренко

Бунт в борделе: Голодающие проститутки бастуют против бандерши Гончаренко

Бывают же, однако, совпадения! Стоило депутату-проститутке Гончаренко (террорист в РФ) обдристаться «миротворческим» поносом, оказавшись в центре скандала — и адекватники, и кастрюли припомнили ему любовь к переобуванию из пуант в ласты — как бунт возник на его собственном корабле.

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