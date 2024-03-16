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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Морозов: «Легионеров должно быть пять – на этом и стоим. Уровень КХЛ поднимется, будет больше игроков из разных школ»

В этом сезоне клубы КХЛ могли использовать только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев на команду.

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