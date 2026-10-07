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Земский врач Сергей Игумнов боролся с эпидемиями в Лебедяни

Земский врач Сергей Игумнов боролся с эпидемиями в Лебедяни

Санитарный врач, историк земской медицины. В 1892 году Игумнов написал работу «Краткие сведения о холере и мерах предохранения от нее», в которой поделился наработками по борьбе с эпидемиями.

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