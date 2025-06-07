Тульские бизнесмены передали уральским коллегам уголь из кузницы Демидова

В ходе визита свердловской делегации «Деловой России» в Тульскую область состоялось символическое событие: тульские предприниматели передали своим коллегам с Урала капсулу с углем, добытым из кузницы Никиты Демидова, основателя знаменитой династии промышленников.
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