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Тульские бизнесмены передали уральским коллегам уголь из кузницы Демидова

Тульские бизнесмены передали уральским коллегам уголь из кузницы Демидова

В ходе визита свердловской делегации «Деловой России» в Тульскую область состоялось символическое событие: тульские предприниматели передали своим коллегам с Урала капсулу с углем, добытым из кузницы Никиты Демидова, основателя знаменитой династии промышленников.

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