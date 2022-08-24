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Экс-посол Украины заявил, что обозвал Шольца колбасой от безысходности

БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Украинский экс-посол в Берлине Андрей Мельник пояснил, почему он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой": дипломат заявил, что сделал это от "безысходности" после начала спецоперации на Украине.

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