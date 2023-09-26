Мэр Варшавы Тшасковский: Зеленского «понесло» во время слов о зерновой сделке

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский прокомментировал выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, заявив, что того «понесло» во время заявлений о зерновой инициативе.
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