СК предложил отнести использование ИИ и VPN к отягчающим обстоятельствам при преступлениях

Следственный комитет подготовил законопроект, который относит использование искусственного интеллекта, VPN и прокси-серверов в совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) к отягчающим обстоятельствам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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