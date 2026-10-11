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Игорь Стечкин создал более 60 видов оружия в Туле

Игорь Стечкин создал более 60 видов оружия в Туле

Игорь Стечкин - конструктор стрелкового оружия. Он известен созданием 9-мм автоматического пистолета АПС, принятого на вооружение в 1951 году, и более 60 других разработок.

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