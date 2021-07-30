Огненная победа в фехтовании, золотой дубль Рылова в плавании, «Сочи» вышел на «Партизан» в Лиге конференций, первый гол Кокорина за «Фиорентину», поражение Медведева и другие новости утра

Лена МиськоСпортОгненная победа в фехтовании, золотой дубль Рылова в плавании, «Сочи» вышел на «Партизан» в Лиге конференций, первый гол Кокорина за «Фиорентину», поражение Медведева и другие новости утраА вот и пятница! Лично я ей крайне рада – и хочу, чтобы у вас всех тоже были лишь сплошные поводы порадоваться.Вернуться к статье572НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоОлимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась относительно отказа американской гимнастки Симоны Байлз от борьбы на Играх в Токио и выступила с критикой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). — Мне никогда не нравилась Симона Байлз как гимнастка. Вообще не мой эталон гимнастического совершенства. Я никогда не была сторонницей политики терапевтических исключений (ТИ). Но сейчас думаю: ну свинство же со стороны ВАДА не договориться с организаторами ОИ о фармакологической теме! О том, чтобы спортсмены, имеющие эти самые ТИ, не оказывались в такой ситуации, как оказалась Байлз, потеряв возможность принимать препарат, к которому привыкла и без которого она — потенциальный клиент психбольницы? Я знаю, что такое потеряться в воздухе. Это реально врагу не пожелаешь. По-моему, ВАДА должно убить себя об стену. Тем более что нигде, кроме как в Японии, им не объяснят, как наиболее технично нужно делать харакири, — сказала Вайцеховская. Напомним, Байлз отказалась от соревнований из-за страха получить травму. На Играх спортсменка не имела возможности принимать препарат риталин, на который имеет терапевтическое исключение с детских лет.кузнецов владимирЕлена Вайцеховская личный врач Байлз?Лена Миськовряд ли но, думаю, она знает о чем говориткузнецов владимира я думаю что не знает. по крайней мере знаний у неё не больше чем у тех иностранных журналистов которые говорят о российском допинге.сергей озеров«Есть такая интересная болезнь, как СДВГ — синдром гиперактивности и дефицита внимания. Во многих странах, в том числе и у нас, её не признают, хотя дискуссии на эту тему ведутся уже лет 50, если не больше. Но суть не в этом. Важно, что у препарата «Риталин» огромный рынок. Его активно используют офисные люди, студенты, если нужно подстегнуть себя, когда заканчиваются силы. В спорте он категорически запрещён, поскольку является ближайшим родственником метамфетаминов. Список побочных эффектов занимает несколько страниц, и там, в частности, указывается такая вещь, как «синдром отмены», который возникает, если человек по каким-то причинам перестаёт принимать таблетки. Выражается он в том, что у человека резко падает концентрация, пропадает желание что-либо делать, например соревноваться, и возникает прочая неприятная побочка, вплоть до депрессии и суицидальных моментов», — сказал Дурманов RT.Лена Миськохорошо, если у тебя этих знаний больше - поделись)кузнецов владимиру меня мама всю жизнь в медицине проработала, сначала в детской, а потом в инфекционной, а я вот по другому пути пошел, так что по внешнему виду человека симптомов болезни не различаю. а знаний о медкарте Байлз у меня нет. думаю как и у ВайцеховскойЛена Миськопонятно жаль, что не продолжил династию.. был бы у нас свой медицинский светило )Лена Миськона мой взгляд ничего плохого Елена Вайцеховская в адрес Симоны Байлз не сказалакузнецов владимиря не говорю что она сказала что-то плохое.Лена МиськоБацарашкина очередное золото забираетсергей озеровБацарашкина-огонь! ...ну точно с вечера кружку горячего допинга приняла...)Лена Мисько🔥🔥🔥Виталина БАЦАРАШКИНА! Что ты ТВО-РИ-ШЬ! Второе золото🥇 в Токио! А было уже золото🥇🥈 и серебро! Один пистолет🔫 - и все проблемы решены! РОС-ССИ-Я! РО-ССИ-Я!, как кричит Дмитрий Губерниев. Омск рулит! Десятая высшая награда наших На Играх💪Лена МиськоПроигравшие Евгению Рылову обвинили Россию в нечестной борьбе: Мёрфи сказал, что борьба в заплыве на 200 метров была не чистой. Гринбанк: «Грустно осознавать что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается». Напомним тем, кто не может выиграть в честной борьбе, что ни один из российских спортсменов, кто находится в Токио, не имеет никаких вопросов со стороны WADA.Лена МиськоДвукратный чемпион Токио Евгений Рылов отвечает Мёрфи: "Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею".Лена МиськоНе знаю чего они ноют, это его коронная дистанцияЛена Мисько❗️РУСДА в ответ на запрос РИА Новости в связи с сегодняшними словами в Олимпийском бассейне в адрес нашего чемпиона Евгения Рылова: «Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее, в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист. Хотел бы обратить внимание, что наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм».сергей озеровОтлично наши выступают,всем скептикам и вражинам назло! Макларена с Родченковым не могут избавиться от икоты...а новый Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька готовит нам очередные доклады...уже размахивает языком.Не угомонятся паразиты никак.(сергей озеровВо время товарищеского матча между «Порту» и «Ромой» случилась потасовка лидеров двух команд. Столкнулись защитник португальцев Пепе и полузащитник римлян Генрих Мхитарян. Пепе жестко срубил Мхитаряна, после чего Генрих вскочил с газона и набросился на обидчика. До серьезного рукоприкладства не дошло, так как футболистов разняли партнеры. На повторе можно заметить, что Мхитарян успел задеть лицо Пепе бутсой. Матч «Порту» и «Ромы» завершился вничью – 1:1. На мяч Джанлуки Манчини португальцы ответили голом Витиньи. https://www.youtube.com/watch?v=ByEjkU05OHs&t=8sЛена Мисько🔥 ПАВЛЮЧЕНКОВА И РУБЛЕВ В ФИНАЛЕ! Что это был за триллер! В какой-то невероятной перестрелке победили австралийцев в чемпионском тай-брейке (5:7, 6:4, 13:11) Ждем русский финал?Лена Мисько«Краснодар» предложил «Бенфике» восемь миллионов евро за опорного полузащитника Габриэла, пишет O Jogo. Издание отмечает, что футболист хочет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Ранее СМИ сообщали об интересе к Габриэлу со стороны «Спартака». В клубе опровергли данную информацию. В сентябре бразильцу исполнится 28 лет. До перехода в «Бенфику» с 2015 по 2018 год Габриэл играл за испанский «Леганес»Лена МиськоКарен Хачанов – 25-я ракетка мира. Александр Зверев – пятая ракетка мира. Оба – почти ровесники: 25 и 24 года. У них одинаковый рост (190 см) и почти одинаковый вес (87 и 90 кг). И между собой за карьеру они играли четыре раза. 2016 год, Санкт-Петербург – на харде победил Зверев (7:6, 6:4). 2018, «Ролан Гаррос», 1/16 финала – на земле выиграл Зверев (4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3). Но два последних раза остались за Хачановым. 2018 – «Мастерс» в Париже на харде – Карен победил легко (6:1, 6:2). 2019 – «Мастерс» в Канаде на харде – Карен тоже не имел проблем (6:3, 6:3). И здесь, в Токио, играют на харде. Посмотрим, кто победит. Шансы у Хачанова очень хорошие!Лена Мисько.... С другой стороны, мы же вообще тут медали не ждалиЛена Миськояпонцев надо стрелять, на мечах сложно с нимиЛена МиськоАнастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева вышли в финал в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио. Россиянки в квалификации показали седьмой результат – 3 минуты 57,36 секунды. Финальный заплыв пройдет 1 августа.Лена МиськоА следом в финал в комбинированной эстафете 4x100 метров пробились и наши пловцы. Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев показали в квалификации третье время - 3 минуты 31,66 секунды. Здесь финал также состоится 1 августа.Лена Миськотеннис - русский вид спортакузнецов владимирМатч такой Матч. теннисные турниры на олимпиадах проводились в период с 1896 по 1920, и с 1988 по нынешнее время. то есть в течение 68 лет из этих 101 в теннисе медали вообще не разыгрывались.Лена Миськовключила теннис... Елена Веснина прям разбомбила Джоковича Джок подачу Ленки ни разу не взялЛена МиськоДжок слил всё, что могЛена Миськонаши в финале - круто!Лена МиськоЗолото и серебро в миксте у нас, прям анриал!!! Большой успех теннисаЛена МиськоВ миксте будет российский финал: Павлюченкова и Рублев против Весниной и КарацеваЛена МиськоПусть Лена с Павлюченкова против Рубля и Карацева играют - тогда я точно буду знать за кого болеть)))Лена Мисько❗️Сборная Японии установила рекорд по количеству золотых медалей на летних Олимпийских играх. Сейчас у хозяев уже 17 наград, по 16 было в Афинах в 2004 и на домашних играх в 1964 году.Лена МиськоАндрей Рублёв и Карен Хачанов – первые теннисисты в истории, завоевавшие медали и на юношеских, и на взрослых Олимпийских играх. (https://twitter.com/itftennis/status/1421060935574294528?s=28)Лена Мисько💥 Защитник датского «Брондбю» Андреас Максё продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает BT. По информации источника, 27-летний центральный защитник сегодня, 30 июля, пройдёт медосмотр для перехода в «Ростов». Россияне предложили за капитана датского клуба € 2 млн. Ранее «Брондбю» отказался продавать игрока за € 1,5 млн.Лена МиськоЧерчесов отказался возглавить сборную Ирака Когда Черчесов покинул пост тренера сборной России, у него был вариант возглавить другую национальную сборную. В Ираке были заинтересованы в том, чтобы Станислав Саламович возглавил их команду, и хотели провести с ним переговоры. Перед российским тренером ставили бы цель вывести сборную на чемпионат мира в Катар Черчесов отказался от переговоров, потому что не чувствовал в себе сил и эмоций, чтобы возглавить другую сборную Специально для @championatЛена МиськоПри первом контакте с Черчесовым иракская сторона обозначила возможную зарплату тренера. Ему хотели предложить 2,5 млн евро в год. Высоко оценили!Лена Мисько⚡️ 💣 «Зенит» уже нашел замену Азмуну! Это чемпион Евро-2020 и один из лучших бомбардиров Серии А последних лет 💰 Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, питерцы предложили ему контракт с огромной зарплатой👇 https://www.sports.ru/football/1099604674.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-07-30Максим КомаровНе верю в этот трансфер. Слишком круто даже для Зенита.Лена Миськону раз спортивный директор не верит... я умолкаюЛена Мисько«Зенит» готов заплатить крупную сумму за Белотти 🤔 Чемпион мира очень схож по игре с Дзюбой: https://www.sports.ru/football/1099639570.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-07-30Лена Миськоне, реально, они в два столба собрались играть?Лена Мисько31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта. Олимпийские игры-2020 в Токио 31 июля Расписание финалов Триатлон Смешанная эстафета 1.30 Российские участники: Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский Плавание 100 м, баттерфляй, мужчины 4.30 Российский участник: Андрей Минаков 200 м, спина, женщины 4.37 800 м, вольный стиль, женщины 4.46 Российская участница: Анастасия Кирпичникова Смешанная эстафета 4x100 м, комплекс 5.43 Сборная России выступит в финале Стендовая стрельба Трап, команды, микст 7.30 – матч за бронзу, 8.05 – финал Российские участники: Алексей Алипов – Дарья Семьянова, Максим Кабацкий – Екатерина Субботина Бокс До 57 кг, женщины 7.39 – 1-й полуфинал, 13.24 – 2-й полуфинал (проигравшие получают бронзовые медали) Парусный спорт Виндсерфинг, RS:X, женщины 8.33 Виндсерфинг, RS:X, мужчины 9.33 Прыжки на батуте Мужчины 8.50 Российские участники: Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин Теннис Мужчины 9.00 – матч за бронзу Женщины После 9.00 – матч за бронзу и финал Пары, женщины 9.00 – матч за бронзу Российские участницы: Елена Веснина – Вероника Кудерметова Микст После 9.00 – матч за бронзу Тяжелая атлетика До 81 кг, мужчины 9.50 До 96 кг, мужчины 13.50 Пулевая стрельба Винтовка, 3 положения, 50 м, женщины 10.00 Российские участницы: Юлия Каримова, Юлия Зыкова Стрельба из лука Мужчины 10.30 – матч за бронзу, 10.45 – финал Дзюдо Командный турнир, микст 11.00 Сборная России выступит в четвертьфинале Регби-7 Женщины 11.30 – матч за бронзу, 12.00 – финал Фехтование Сабля, командный турнир, женщины 12.30 – поединок за бронзу, 13.30 – финал Сборная России выступит в 1/4 финала Бадминтон Пары, мужчины 13.40 – матч за бронзу, 14.30 – финал Легкая атлетика Метание диска, мужчины 14.15 Смешанная эстафета 4x400 м 15.35 100 м, женщины 15.50 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.Лена МиськоБацарашкина, оказывается, золото выигрывала с медальоном школы кота на шее ;)Лена МиськоШкола ведьмаков, многие из которых отходили от классического ведьмачества и вступали на путь ассасинов-наемных убийц. Одно из основных оружий - арбалетАлевтина ТрофимоваНехорошо молодую спортивную девушку, пусть даже и неэвенку, сразу асасинкой обзыватьАлевтина ТрофимоваДа, её даже ПрожектРед поздравили в твиттере)Лена МиськоЯ не обзываю, ты что))) Просто интересный факт про нее. Мне, во всяком случае, было интересно))Лена МиськоЕще бы... хорошая реклама для них и для Витолины - тоже))Лена Миськомало... очень постараюсь попасть на эту игру *** На матче «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек🔥 На матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика», который пройдёт в Москве, смогут присутствовать до 3000 человек. Продажа билетов начнётся в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-2019/2020 и сезона-2020/2021. К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В. Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне. Источник: "championat.com"Лена МиськоМутко против, [30.07.21 18:21] РФС лишил свидетельства посредника первую девушку-посредника Дарину Никитину. Ее заподозрили (и, видимо, убедились) в совершении подлога. По данным источников Дарина Никитина, по сути, была «номиналом» для Трабукки и Гурцкая. То есть по сути, по версии РФС, они «вешали» на неё контракты своих игроков. Например, она сама рассказывала в интервью, что ведёт Романа Еременко, но, на самом деле это было не совсем так. Кстати, по ее словам, в разное время помимо Еременко она вела Луиса Адриано, Георгия Джикию, Александра Самедова и других. Сейчас же среди клиентов ее фирмы значатся в основном футболисты «Ростова» и «Динамо» В РФС долгое время знали и ситуации, но доказать не могли. Но в этот раз все получилось. 30 июля, состоялось заседание Комиссии РФС по работе с посредниками, на котором компания Sportconsult (FZE) (Дарина - представитель этой компании) единогласно была лишена своего статуса.Лена МиськоВажный момент. По словам источников, основные претензии РФС не к Дарине Никитиной, а к Марко Трабукки. По данным РФС, Трабукки владеет несколькими компаниями с однотипным названием, которые зарегистрированы в разных офшорных зонах. Благодаря этому Трабукки якобы манипулировал этими компаниями, оказывая агентское сопровождение футболистам. За это РФС и отобрал лицензию у Sportconsult, представителем которой была Никитина.Максим КомаровКрасивая девушка! Трабукки, как Ручечнику, с красивыми работать приятнее. Но я ж говорю, не на тех старик буром попер.Лена Миськода, симпатичнаяЛена Миськоотличная новость, на мой взгляд! *** УЕФА проиграл суд и вынужден отменить санкции против создателей и участников Суперлиги / УЕФА проиграл судебное разбирательство с клубами-учредителями Европейской Суперлиги. Такой вывод можно сделать из совместного заявления «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», в котором клубы выступили против монополии УЕФА в футболе и выразили уверенность в успешной реализации Суперлиги. В заявлении сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА – теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности. Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4416969-uefa-proigral-sud-i-vynuzhden-otmenit-sankcii-protiv-sozdatelej-i-uchastnikov-superligi.html?fbclid=IwAR2Q94GJ9DtJilSGewot14nXWC_UeWQ231sAL8DLHO6TmesbKovAL2xIKic?utm_source=copypasteКомментировать
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