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Огненная победа в фехтовании, золотой дубль Рылова в плавании, «Сочи» вышел на «Партизан» в Лиге конференций, первый гол Кокорина за «Фиорентину», поражение Медведева и другие новости утра

А вот и пятница! Лично я ей крайне рада – и хочу, чтобы у вас всех тоже были лишь сплошные поводы порадоваться.

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Лена Мисько
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась относительно отказа американской гимнастки Симоны Байлз от борьбы на Играх в Токио и выступила с критикой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). — Мне никогда не нравилась Симона Байлз как гимнастка. Вообще не мой эталон гимнастического совершенства. Я никогда не была сторонницей политики терапевтических исключений (ТИ). Но сейчас думаю: ну свинство же со стороны ВАДА не договориться с организаторами ОИ о фармакологической теме! О том, чтобы спортсмены, имеющие эти самые ТИ, не оказывались в такой ситуации, как оказалась Байлз, потеряв возможность принимать препарат, к которому привыкла и без которого она — потенциальный клиент психбольницы? Я знаю, что такое потеряться в воздухе. Это реально врагу не пожелаешь. По-моему, ВАДА должно убить себя об стену. Тем более что нигде, кроме как в Японии, им не объяснят, как наиболее технично нужно делать харакири, — сказала Вайцеховская. Напомним, Байлз отказалась от соревнований из-за страха получить травму. На Играх спортсменка не имела возможности принимать препарат риталин, на который имеет терапевтическое исключение с детских лет.
кузнецов владимир
Елена Вайцеховская личный врач Байлз?
Лена Мисько
вряд ли но, думаю, она знает о чем говорит
кузнецов владимир
а я думаю что не знает. по крайней мере знаний у неё не больше чем у тех иностранных журналистов которые говорят о российском допинге.
сергей озеров
«Есть такая интересная болезнь, как СДВГ — синдром гиперактивности и дефицита внимания. Во многих странах, в том числе и у нас, её не признают, хотя дискуссии на эту тему ведутся уже лет 50, если не больше. Но суть не в этом. Важно, что у препарата «Риталин» огромный рынок. Его активно используют офисные люди, студенты, если нужно подстегнуть себя, когда заканчиваются силы. В спорте он категорически запрещён, поскольку является ближайшим родственником метамфетаминов. Список побочных эффектов занимает несколько страниц, и там, в частности, указывается такая вещь, как «синдром отмены», который возникает, если человек по каким-то причинам перестаёт принимать таблетки. Выражается он в том, что у человека резко падает концентрация, пропадает желание что-либо делать, например соревноваться, и возникает прочая неприятная побочка, вплоть до депрессии и суицидальных моментов», — сказал Дурманов RT.
Лена Мисько
хорошо, если у тебя этих знаний больше - поделись)
кузнецов владимир
у меня мама всю жизнь в медицине проработала, сначала в детской, а потом в инфекционной, а я вот по другому пути пошел, так что по внешнему виду человека симптомов болезни не различаю. а знаний о медкарте Байлз у меня нет. думаю как и у Вайцеховской
Лена Мисько
понятно жаль, что не продолжил династию.. был бы у нас свой медицинский светило )
Лена Мисько
на мой взгляд ничего плохого Елена Вайцеховская в адрес Симоны Байлз не сказала
кузнецов владимир
я не говорю что она сказала что-то плохое.
Лена Мисько
Бацарашкина очередное золото забирает
сергей озеров
Бацарашкина-огонь! ...ну точно с вечера кружку горячего допинга приняла...)
Лена Мисько
🔥🔥🔥Виталина БАЦАРАШКИНА! Что ты ТВО-РИ-ШЬ! Второе золото🥇 в Токио! А было уже золото🥇🥈 и серебро! Один пистолет🔫 - и все проблемы решены! РОС-ССИ-Я! РО-ССИ-Я!, как кричит Дмитрий Губерниев. Омск рулит! Десятая высшая награда наших На Играх💪
Лена Мисько
Проигравшие Евгению Рылову обвинили Россию в нечестной борьбе: Мёрфи сказал, что борьба в заплыве на 200 метров была не чистой. Гринбанк: «Грустно осознавать что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается». Напомним тем, кто не может выиграть в честной борьбе, что ни один из российских спортсменов, кто находится в Токио, не имеет никаких вопросов со стороны WADA.
Лена Мисько
Двукратный чемпион Токио Евгений Рылов отвечает Мёрфи: "Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею".
Лена Мисько
Не знаю чего они ноют, это его коронная дистанция
Лена Мисько
❗️РУСДА в ответ на запрос РИА Новости в связи с сегодняшними словами в Олимпийском бассейне в адрес нашего чемпиона Евгения Рылова: «Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее, в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист. Хотел бы обратить внимание, что наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм».
сергей озеров
Отлично наши выступают,всем скептикам и вражинам назло! Макларена с Родченковым не могут избавиться от икоты...а новый Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька готовит нам очередные доклады...уже размахивает языком.Не угомонятся паразиты никак.(
сергей озеров
Во время товарищеского матча между «Порту» и «Ромой» случилась потасовка лидеров двух команд. Столкнулись защитник португальцев Пепе и полузащитник римлян Генрих Мхитарян. Пепе жестко срубил Мхитаряна, после чего Генрих вскочил с газона и набросился на обидчика. До серьезного рукоприкладства не дошло, так как футболистов разняли партнеры. На повторе можно заметить, что Мхитарян успел задеть лицо Пепе бутсой. Матч «Порту» и «Ромы» завершился вничью – 1:1. На мяч Джанлуки Манчини португальцы ответили голом Витиньи. https://www.youtube.com/watch?v=ByEjkU05OHs&t=8s
Лена Мисько
🔥 ПАВЛЮЧЕНКОВА И РУБЛЕВ В ФИНАЛЕ! Что это был за триллер! В какой-то невероятной перестрелке победили австралийцев в чемпионском тай-брейке (5:7, 6:4, 13:11) Ждем русский финал?
Лена Мисько
«Краснодар» предложил «Бенфике» восемь миллионов евро за опорного полузащитника Габриэла, пишет O Jogo. Издание отмечает, что футболист хочет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Ранее СМИ сообщали об интересе к Габриэлу со стороны «Спартака». В клубе опровергли данную информацию. В сентябре бразильцу исполнится 28 лет. До перехода в «Бенфику» с 2015 по 2018 год Габриэл играл за испанский «Леганес»
Лена Мисько
Карен Хачанов – 25-я ракетка мира. Александр Зверев – пятая ракетка мира. Оба – почти ровесники: 25 и 24 года. У них одинаковый рост (190 см) и почти одинаковый вес (87 и 90 кг). И между собой за карьеру они играли четыре раза. 2016 год, Санкт-Петербург – на харде победил Зверев (7:6, 6:4). 2018, «Ролан Гаррос», 1/16 финала – на земле выиграл Зверев (4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3). Но два последних раза остались за Хачановым. 2018 – «Мастерс» в Париже на харде – Карен победил легко (6:1, 6:2). 2019 – «Мастерс» в Канаде на харде – Карен тоже не имел проблем (6:3, 6:3). И здесь, в Токио, играют на харде. Посмотрим, кто победит. Шансы у Хачанова очень хорошие!
Лена Мисько
.... С другой стороны, мы же вообще тут медали не ждали
Лена Мисько
японцев надо стрелять, на мечах сложно с ними
Лена Мисько
Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева вышли в финал в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио. Россиянки в квалификации показали седьмой результат – 3 минуты 57,36 секунды. Финальный заплыв пройдет 1 августа.
Лена Мисько
А следом в финал в комбинированной эстафете 4x100 метров пробились и наши пловцы. Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев показали в квалификации третье время - 3 минуты 31,66 секунды. Здесь финал также состоится 1 августа.
Лена Мисько
теннис - русский вид спорта
кузнецов владимир
Матч такой Матч. теннисные турниры на олимпиадах проводились в период с 1896 по 1920, и с 1988 по нынешнее время. то есть в течение 68 лет из этих 101 в теннисе медали вообще не разыгрывались.
Лена Мисько
включила теннис... Елена Веснина прям разбомбила Джоковича Джок подачу Ленки ни разу не взял
Лена Мисько
Джок слил всё, что мог
Лена Мисько
наши в финале - круто!
Лена Мисько
Золото и серебро в миксте у нас, прям анриал!!! Большой успех тенниса
Лена Мисько
В миксте будет российский финал: Павлюченкова и Рублев против Весниной и Карацева
Лена Мисько
Пусть Лена с Павлюченкова против Рубля и Карацева играют - тогда я точно буду знать за кого болеть)))
Лена Мисько
❗️Сборная Японии установила рекорд по количеству золотых медалей на летних Олимпийских играх. Сейчас у хозяев уже 17 наград, по 16 было в Афинах в 2004 и на домашних играх в 1964 году.
Лена Мисько
Андрей Рублёв и Карен Хачанов – первые теннисисты в истории, завоевавшие медали и на юношеских, и на взрослых Олимпийских играх. (https://twitter.com/itftennis/status/1421060935574294528?s=28)
Лена Мисько
💥 Защитник датского «Брондбю» Андреас Максё продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает BT. По информации источника, 27-летний центральный защитник сегодня, 30 июля, пройдёт медосмотр для перехода в «Ростов». Россияне предложили за капитана датского клуба € 2 млн. Ранее «Брондбю» отказался продавать игрока за € 1,5 млн.
Лена Мисько
Черчесов отказался возглавить сборную Ирака Когда Черчесов покинул пост тренера сборной России, у него был вариант возглавить другую национальную сборную. В Ираке были заинтересованы в том, чтобы Станислав Саламович возглавил их команду, и хотели провести с ним переговоры. Перед российским тренером ставили бы цель вывести сборную на чемпионат мира в Катар Черчесов отказался от переговоров, потому что не чувствовал в себе сил и эмоций, чтобы возглавить другую сборную Специально для @championat
Лена Мисько
При первом контакте с Черчесовым иракская сторона обозначила возможную зарплату тренера. Ему хотели предложить 2,5 млн евро в год. Высоко оценили!
Лена Мисько
⚡️ 💣 «Зенит» уже нашел замену Азмуну! Это чемпион Евро-2020 и один из лучших бомбардиров Серии А последних лет 💰 Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, питерцы предложили ему контракт с огромной зарплатой👇 https://www.sports.ru/football/1099604674.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-07-30
Максим Комаров
Не верю в этот трансфер. Слишком круто даже для Зенита.
Лена Мисько
ну раз спортивный директор не верит... я умолкаю
Лена Мисько
«Зенит» готов заплатить крупную сумму за Белотти 🤔 Чемпион мира очень схож по игре с Дзюбой: https://www.sports.ru/football/1099639570.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-07-30
Лена Мисько
не, реально, они в два столба собрались играть?
Лена Мисько
31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта. Олимпийские игры-2020 в Токио 31 июля Расписание финалов Триатлон Смешанная эстафета 1.30 Российские участники: Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский Плавание 100 м, баттерфляй, мужчины 4.30 Российский участник: Андрей Минаков 200 м, спина, женщины 4.37 800 м, вольный стиль, женщины 4.46 Российская участница: Анастасия Кирпичникова Смешанная эстафета 4x100 м, комплекс 5.43 Сборная России выступит в финале Стендовая стрельба Трап, команды, микст 7.30 – матч за бронзу, 8.05 – финал Российские участники: Алексей Алипов – Дарья Семьянова, Максим Кабацкий – Екатерина Субботина Бокс До 57 кг, женщины 7.39 – 1-й полуфинал, 13.24 – 2-й полуфинал (проигравшие получают бронзовые медали) Парусный спорт Виндсерфинг, RS:X, женщины 8.33 Виндсерфинг, RS:X, мужчины 9.33 Прыжки на батуте Мужчины 8.50 Российские участники: Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин Теннис Мужчины 9.00 – матч за бронзу Женщины После 9.00 – матч за бронзу и финал Пары, женщины 9.00 – матч за бронзу Российские участницы: Елена Веснина – Вероника Кудерметова Микст После 9.00 – матч за бронзу Тяжелая атлетика До 81 кг, мужчины 9.50 До 96 кг, мужчины 13.50 Пулевая стрельба Винтовка, 3 положения, 50 м, женщины 10.00 Российские участницы: Юлия Каримова, Юлия Зыкова Стрельба из лука Мужчины 10.30 – матч за бронзу, 10.45 – финал Дзюдо Командный турнир, микст 11.00 Сборная России выступит в четвертьфинале Регби-7 Женщины 11.30 – матч за бронзу, 12.00 – финал Фехтование Сабля, командный турнир, женщины 12.30 – поединок за бронзу, 13.30 – финал Сборная России выступит в 1/4 финала Бадминтон Пары, мужчины 13.40 – матч за бронзу, 14.30 – финал Легкая атлетика Метание диска, мужчины 14.15 Смешанная эстафета 4x400 м 15.35 100 м, женщины 15.50 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Лена Мисько
Бацарашкина, оказывается, золото выигрывала с медальоном школы кота на шее ;)
Лена Мисько
Школа ведьмаков, многие из которых отходили от классического ведьмачества и вступали на путь ассасинов-наемных убийц. Одно из основных оружий - арбалет
Алевтина Трофимова
Нехорошо молодую спортивную девушку, пусть даже и неэвенку, сразу асасинкой обзывать
Алевтина Трофимова
Да, её даже ПрожектРед поздравили в твиттере)
Лена Мисько
Я не обзываю, ты что))) Просто интересный факт про нее. Мне, во всяком случае, было интересно))
Лена Мисько
Еще бы... хорошая реклама для них и для Витолины - тоже))
Лена Мисько
мало... очень постараюсь попасть на эту игру *** На матче «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек🔥 На матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика», который пройдёт в Москве, смогут присутствовать до 3000 человек. Продажа билетов начнётся в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-2019/2020 и сезона-2020/2021. К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В. Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне. Источник: "championat.com"
Лена Мисько
Мутко против, [30.07.21 18:21] РФС лишил свидетельства посредника первую девушку-посредника Дарину Никитину. Ее заподозрили (и, видимо, убедились) в совершении подлога. По данным источников Дарина Никитина, по сути, была «номиналом» для Трабукки и Гурцкая. То есть по сути, по версии РФС, они «вешали» на неё контракты своих игроков. Например, она сама рассказывала в интервью, что ведёт Романа Еременко, но, на самом деле это было не совсем так. Кстати, по ее словам, в разное время помимо Еременко она вела Луиса Адриано, Георгия Джикию, Александра Самедова и других. Сейчас же среди клиентов ее фирмы значатся в основном футболисты «Ростова» и «Динамо» В РФС долгое время знали и ситуации, но доказать не могли. Но в этот раз все получилось. 30 июля, состоялось заседание Комиссии РФС по работе с посредниками, на котором компания Sportconsult (FZE) (Дарина - представитель этой компании) единогласно была лишена своего статуса.
Лена Мисько
Важный момент. По словам источников, основные претензии РФС не к Дарине Никитиной, а к Марко Трабукки. По данным РФС, Трабукки владеет несколькими компаниями с однотипным названием, которые зарегистрированы в разных офшорных зонах. Благодаря этому Трабукки якобы манипулировал этими компаниями, оказывая агентское сопровождение футболистам. За это РФС и отобрал лицензию у Sportconsult, представителем которой была Никитина.
Максим Комаров
Красивая девушка! Трабукки, как Ручечнику, с красивыми работать приятнее. Но я ж говорю, не на тех старик буром попер.
Лена Мисько
да, симпатичная
Лена Мисько
отличная новость, на мой взгляд! *** УЕФА проиграл суд и вынужден отменить санкции против создателей и участников Суперлиги / УЕФА проиграл судебное разбирательство с клубами-учредителями Европейской Суперлиги. Такой вывод можно сделать из совместного заявления «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», в котором клубы выступили против монополии УЕФА в футболе и выразили уверенность в успешной реализации Суперлиги. В заявлении сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА – теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности. Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4416969-uefa-proigral-sud-i-vynuzhden-otmenit-sankcii-protiv-sozdatelej-i-uchastnikov-superligi.html?fbclid=IwAR2Q94GJ9DtJilSGewot14nXWC_UeWQ231sAL8DLHO6TmesbKovAL2xIKic?utm_source=copypaste

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