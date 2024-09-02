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Парламентская газета

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День 3 сентября в истории

День 3 сентября в истории

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата была установлена Федеральным законом от 23 июля 2010 года, как День окончания Второй мировой войны, и отмечалась 2 сентября.

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