FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Он заплатил что наворовалМосгорсуд освобод...
  • Zoia Goldshtab
    ПРЯМ БЕСЕДА ДВУХ ДРУЖБАНОВ......Песков отказался ...
  • А Кудасов
    От куда она взялась, от куда приехала?«Потрясающее посл...

Обнаружены антитела против гриппа широкого спектра действия

Обнаружены антитела против гриппа широкого спектра действия

PLOS Biology: обнаружены антитела против различных штаммов вируса гриппа Ученые Университета Питтсбурга обнаружили ранее неизвестный класс антител, которые имеют широкий спектр действия и способны нейтрализовать сразу несколько форм вируса гриппа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх