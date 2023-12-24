Обнаружены антитела против гриппа широкого спектра действия

PLOS Biology: обнаружены антитела против различных штаммов вируса гриппа Ученые Университета Питтсбурга обнаружили ранее неизвестный класс антител, которые имеют широкий спектр действия и способны нейтрализовать сразу несколько форм вируса гриппа.
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