iQOO представила беспроводные наушники iQOO TWS 1e и свои первые смарт-часы iQOO Watch

В ходе прошедшего 27 декабря в Китае мероприятия бренд iQOO, принадлежащий компании Vivo, представил несколько новых продуктов: смартфоны серии Neo9, беспроводные наушники с лаконичным названием i QOO 1e, а также свои первые смарт-часы iQOO Watch.
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