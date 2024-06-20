Baijiahao: Путин перед визитом в КНДР послал сигнал премьеру Японии Кисиде

Российский президент упомянул Курильские острова Президент России Владимир Путин направил жесткий сигнал премьер-министру Японии Фумио Кисиде, затронув тему Курильских островов перед собственным визитом в КНДР, передает «Мойка78», ссылаясь на китайское издание Baijiahao.
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