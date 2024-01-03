Украина вышла из соглашения СНГ о системе шифрованной связи

Власти Украины приняли решение выйти из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о межгосударственной системе документальной шифрованной связи, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии