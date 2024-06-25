На Украине упростили увольнение командующих: достаточно жалобы в соцсетях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с поста командующего Объединенными силами ВСУ через несколько часов после того, как другой высокопоставленный военный пожаловался на его поведение в конфликте с Россией.
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