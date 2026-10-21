В октябре пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат увеличенное вдвое фиксированное пособие к страховой пенсии по старости в ноябре В ноябре будет произведена индексация пенсий для трех категорий граждан России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач рассказала, ...
- Заставили копать ...
- Лишь четверых из ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым