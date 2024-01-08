Аксаков дал прогноз на 2024 год: инфляция снизится, кредиты подешевеют

После Нового года давление на потребительский рынок спадет, инфляция начнет сдуваться, после чего Центробанк постепенно, скорее всего со второго квартала, станет снижать ключевую ставку, вслед за этим уменьшится и стоимость кредитов.
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