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Несекретные материалы

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Эксперты: в текущем году США могут стать невольным союзником ОПЕК+ и российских нефтяников

Эксперты: в текущем году США могут стать невольным союзником ОПЕК+ и российских нефтяников

Добывающие компании Пермского бассейна, поддерживаемые лобби в Вашингтоне, без оглядки на последствия на глобальном рынке, безответственно накачивают его сырьем.

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