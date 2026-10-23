Первый танкер с российским дизелем направляется в Нью-Йорк после сделки Путина и Трампа — Reuters. По данным LSEG, танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузил 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в балтийском порту Приморск.