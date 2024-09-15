Опера «Князь Игорь» возвращается на сцену Большого театра

В Большом театре состоятся показы оперы «Князь Игорь», которые дважды пройдут 15 сентября. Вечерний спектакль будет дирижировать Валерий Гергиев, генеральный директор Большого театра и художественный руководитель Мариинского театра.
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