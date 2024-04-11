Четырех мужчин приговорили к срокам от 9 до 13 лет за попытку убить приятеля

Известия/Константин Кокошкин В Хабаровске четырех мужчин приговорили к срокам от девяти до 13 лет за покушение на убийство и разбой, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.