Епископ Серафим принял участие в пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора на тему ´Русский мир: внешние и внутренние вызовы´28 ноября 2024 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора на тему ´Русский мир: внешние и внутренние вызов .
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