Епископ Серафим принял участие в пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора на тему ´Русский мир: внешние и внутренние вызовы´28 ноября 2024 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора на тему ´Русский мир: внешние и внутренние вызов .