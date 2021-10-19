Украина ничего не может без России, и капитуляция Украину не спасет – она никому не нужна

Последние новостиПолитикаУкраина ничего не может без России, и капитуляция Украину не спасет – она никому не нужна вот такая гидность Сейчас мы видим результат эксперимента, который в других условиях был бы невозможен.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоЗато скачут-то, скачут как на майдане. Прискакали "бл...ь дебилы!"Андрей КанухинВсе это было известно и в советские времена. Хохлы воры и предатели, а еще и оголтелые русофобы, а наша верхушка все повторяет "братский" народ и наши друзья. Пора менять риторику и руководство МИДа.Андрей КанухинВсе это было известно и в советские времена. Хохлы воры и предатели, а еще и оголтелые русофобы, а наша верхушка все повторяет "братский" народ и наши друзья. Пора менять риторику и руководство МИДа.ДПДмитрий ПузановЕще одно подтверждение правильности тезисов статьи - постоянное воровство газа, отправляемого из России в Европу. И периодический шантаж и России, и Европы возможностью перекрытия вентиля. Так что все "потоки", которые была вынуждена построить Россия - это именно средство защиты от воровства и шантажа со стороны "небратьев". Их громкие вопли с требованиями запретить "Северный поток - 2" только подтверждают, что Россия всё делает правильно.АЛАлександр ЛагуткинПрав был незабвенный вечный враг России - Збигнев Бжезинский, говоривший, что с распадом Союза с ног России отвалились пудовые гири в виде всех этих "братских" республик. И не дай Бог обратно попросятся!WПwitalechka петроводин хохол - партизанский отряд. Два хохла - партизанский отряд с комиссаром. Три хохла - партизанский отряд с комиссаром и предателем.Галина СмирноваЩе не вмерзла Украина?Комментировать
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