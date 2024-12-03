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Жители Панозеро в отсутствии переправы добираются до берега по тонкому льду

Свою «дорогу жизни» они сняли на камеру и выложили пост в своем паблике. Кому на приём, кому по делам в город — нужно пройти эту «дорогу жизни», будь ты ребёнок или старик… Есть ли страх? Да наверное, уже и нет его… Хочется обратиться к тем, кто сидит в тёплых кабинетах на мягких стульях, к тем, […] Запись Жители Панозеро в отсутствии переправы добираются до берега по тонкому льду впервые опубликована на сайте karelia.

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